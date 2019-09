Il mondo della bici fa tappa in Riviera con l'Italian Bike Festival

Da venerdì 13 a martedì 17 settembre, in piazzale Fellini, appuntamento con l'Italian Bike Festival e Italian Bike Around. L'evento aperto a tutti gli appassionati della bici, con i maggiori player del settore e le novità del 2020 La manifestazione, dedicata agli appassionati del mondo delle due ruote organizzata da Taking-Off in collaborazione con il Comune di Rimini, APT Servizi Emilia Romagna e Destinazione Turistica Romagna, è quindi pronta a conquistare tutti.

Lo farà partendo dai numeri dello scorso anno: oltre 25.000 partecipanti, più di 190 brand presenti, 3 tracciati esterni all’area expo dove poter provare le oltre 1.000 bici messe a disposizione dagli espositori, un’area off road di 3.600 mq dedicata alle Mountain Bike muscolari ed elettriche ed un anello interno al village riservato ad urban e road bike.

L’area expo verrà ulteriormente allargata. Confermata l’area off road, una delle attività più apprezzate dal pubblico della scorsa edizione! Il nuovo percorso sarà ancora più emozionante ed ospiterà in notturna, ecco la prima grande novità, la prima tappa italiana del 2019 dell’e-Enduro International Series. Confermati i clinic organizzati dalle aziende e rivolti a tutto il pubblico e gli incontri con i grandi campioni del passato del ciclismo come Mario Cipollini, Alessandro Ballan, Paolo Bettini e Davide Cassani.

Ingresso:libero Sito: https://bikevents.com/italian-bike-festival/