Joe D'Urso in concerto in Romagna

Martedi 16 Luglio alle 21,30 all'Hobo's bar di Rimini Joe D'Urso in concerto. E' considerato uno dei personaggi di maggior spicco nell’ambito della fiorente scena musicale che gravita fra New York City e il “Jersey Shore”, tra i suoni di Bob Dylan, Bruce Springsteen, Harry Chapin, Steve Earle.

La sua musica è legata alle radici della tradizione americana (rootsy), introspettiva eppure travolgente ed energica, i suoi show sono stati registrati e diffusi a livello mondiale. 25 anni di carriera e diversi album importanti come “Glow”, 'Both Sides of Life' e “Rock'n'Roll Station” -che ha ricevuto la nomination nei Grammy indipendenti come “miglior album rock dell'anno-; nel 2002 è stato scelto -unico artista indipendente- dall' House of Blues Concerts and The Harley Davidson Corporation come band ufficiale del “Tour Mondiale del Centenario”, per i 100 anni dell'Harley Davidson, tour che lo ha visto suonare sullo stesso palco con artisti del calibro di Bob Dylan, Aerosmith, David Bowie, Elton Johnn ,Doobie Brothers e molti altri.

La fiera indipendenza di Joe, la dinamica presenza scenica e la natura altruista lo hanno portato a percorrere una strada meno battuta ma capace di regalargli, negli anni, immense soddisfazioni e meritati riconoscimenti.

Se gli album sono un mezzo perfetto per conoscerlo, bisogna assolutamente vederlo dal vivo per poter apprezzare appieno la sua potenza come performer. Joe in concerto è un evento irresistibile ed affascinante l’artista e il pubblico interagiscono fino a dar vita, inevitabilmente, a un’esperienza comune. Sebbene sia una scaletta di base a dare il via allo show, lo spirito particolare di ogni serata e le richieste del pubblico assicurano sempre che ogni concerto abbia qualcosa di assolutamente speciale ed unico. Con Rimini ha un legame speciale che lo porta qui dal 2001 in concerti acustici o con la sua band (Stone Caravan), inoltre ha collaborato spesso con Miami & the Groovers, la rock band riminese per definizione.

Ingresso libero, consigliata la prenotazione (329 293 3669)