Gli anni Ottanta si ballano al festival new wave con quattro concerti e sei djset

Sabato 7 settembre, alle 21, al Life Club il terzo appuntamento del Cold Fest con quattro live e sei dj per per gli appassionati new wave. Cold Fest si ispira alla scena musicale underground di forte ispirazione wave e dark anni 80 e contemporanea aprendosi anche allo psych rock, shoegaze e synth punk e rispettando sempre la formula, anche in questo sabato suoneranno quattro band, di cui tre italiane e una estera.

La line-up: per la prima volta in Italia i polacchi Undertheskin (post-punk, dark shoegaze), le band italiane con mood internazionale Kill Your Boyfriend (shoegaze/ post-punk), Cirque d’Ess (ritual wave), Disco Death (metal dark).

Timeline band

ore 21:30 - Disco Death

ore 22:15 - Cirq d'Ess

ore 23:00 - Kill Your Boyfriend

ore 23:45 - Undertheskin

Al termine dei concerti si ballerà, tra atmosfere dall'Aleph allo Slego, dal Velvet al... Cold Fest con i djs Gianluca Cecchini, Andrea Gowasabi, Miss Lucifer, Marta, Matteo Bosi, Luca D’Altri, per attraversare gli 80’,90’ fino ai nostri giorni con New Wave, Dark, Shoegaze, Electro, Synth. Gli ideatori sono i gruppi organizzatori Psychedelic Vampire, Musincanta, Black Room, BatBox, Wave, tutti uniti da un fil rouge di esperienza e conoscenza acquisite negli anni nel proporre on stage band nazionali e internazionali e dalla passione della ricerca musicale attraverso la radio.

Alla cassa: €12 incluso un drink

Infotel +329 0909716