Lorenza Ghinelli presenta in anteprima nazionale a Rimini "Tracce dal silenzio"

Per i lettori accaniti dei libri di Lorenza Ghinelli l'attesa è finita. La prima nazionale di “Tracce dal silenzio” è in programma venerdì 15 novembre, alle 21, al Bar Lento. "Ho desiderato intensamente farla qui per potere avere vicino, in un luogo davvero speciale, tutte le persone che amo - afferma l'autrice - Insieme alle persone ci saranno anche due associazioni che porto nel cuore: “Rompi il silenzio” e “Mare di Libri”. Mi presenterà l’impavida Elvira Ariano, e Alessia Canducci leggerà per noi".