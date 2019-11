A Castel Sismondo fa in scena l'amore: debutta Wedding day con le imprese del territorio

Castel Sismondo apre le porte agli innamorati. Domenica 17 novembre debutta nella fortezza riminese l'evento Wedding Day, ideale per scoprire dalla A alla Z tutti i professionisti del settore wedding targati Zeinta di Borg. Imprese che hanno puntato alla qualità e professionalità degli espositori e l’innovazione dei contenuti in un’atmosfera da sogno per un intero pomeriggio consacrato al tema del matrimonio. Il luogo ideale per scoprire il meglio del mercato, dove trovare la giusta ispirazione grazie alle idee e ai consigli che esperti professionisti del settore distribuiranno ai visitatori. Matrimonio a corte – Wedding Day nasce come uno scrigno di novità, idee e creatività in cui gli sposi trovano ispirazioni per organizzare in un modo dinamico e divertente il proprio matrimonio e si sviluppa come una wedding experience all’interno della splendida cornice del Castel Sismondo.

L’evento si rivolge ad un target attento ed esigente e presenta una vasta ed aggiornata panoramica sul mondo del wedding: dal wedding planner ai servizi di ristorazione, dal barman all’allestimento floreale e ovviamente atelier con abiti da sposa, intrattenimenti musicali, giochi pirotecnici, cuscini, gioielli, bomboniere e tanto altro. Tante proposte tra cui scegliere per gusto e prezzo, per fare in modo che ogni innamorato possa crearsi l’evento su misura del giorno più bello della vita e offrire a parenti ed amici un momento d’incontro indimenticabile.

Rimini diverrà per un giorno la capitale del matrimonio.

Una giornata esclusiva dove i soci di Zeinta di Borg esperti del settore wedding potranno arricchire la visibilità delle loro aziende in un contesto unico e centrale del territorio riminese come può essere solo Castel Sismondo.

Come non scegliere la dimora di Sigismondo Pandolfo Malatesta per ricordare il suo matrimonio d'amore con Isotta degli Atti? Ne è testimone anche la loro sigla. Passione, professionalità, eleganza, questi sono i dettagli che trasformeranno il sogno degli sposi in realtà, senza lasciare nulla al caso... Un evento gratuito per i futuri sposi (e parenti) che dalle ore 14:00 alle ore 19:30 troveranno l'occasione perfetta per iniziare a fantasticare e accendere i desideri. Sarà quindi un pomeriggio scandito da un susseguirsi di presentazioni e tappe, animate da dimostrazioni, degustazioni e prove. Parte delle imprese partecipanti si era incontrata già tempo fa per organizzare la sfilata del 2 giugno all’Embassy e quell’evento è stato un volano per le imprese che vi hanno partecipato e si è formato un gruppo eterogeneo di persone che da mesi collabora insieme

e fa rete.

Programma

ore 14 apertura della giornata, creare una confettata e una mise en place

ore 15 intrattenimento musicale a cura di Dj Fabiana, dimostrazione acconciature e make up per spose

ore 16:30 Tutorial Il Galateo degli sposi

ore 17:30 Sfilata di alcuni modelli abiti da sposa e sposo

ore 18:30 Taglio della torta

ore 19:30 Chiusura della Manifestazione

Durante il pomeriggio ogni partner è a disposizione degli sposi per poter far conoscere i propri prodotti e servizi. Royal Catering sarà a disposizione degli sposi per alcuni piccoli assaggi. L'assaggio della torta alle ore 18:30. E inoltre …Una gradita sorpresa ai futuri sposi