Il maestro del cinema Zanussi ospite del Meeting: un doppio evento per i suoi 80 anni

Martedì 20 agosto il maestro del cinema Krzysztof Zanussi torna al Meeting di Rimini (18-24 agosto) con un doppio appuntamento. Nel pomeriggio (ore 19, Arena Percorsi 2, Fiera di Rimini) il regista è atteso per festeggiare con il Meeting il suo ottantesimo compleanno e partecipare a un incontro dal titolo “La Settima arte" (ore 19, Arena Percorsi 2, Fiera di Rimini) insieme al giornalista di Sentieri del Cinema Beppe Musicco e all’autrice e sceneggiatrice Elettra Sofia Mauri. La sera (ore 21, Sala Federico, Cinema Fulgor, ingresso libero) presenterà in anteprima il suo ultimo film, un thriller del 2018, dal titolo Ether, un’iniziativa promossa in collaborazione con la Cineteca del Comune di Rimini.

Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico polacco, di origini friulane, vincitore di vari premi, tra cui il David di Donatello nel 1981 e soprattutto il Leone d’Oro del Festival del cinema di Venezia nel 1984 con il film "L’anno del sole quieto”, non è nuovo al Meeting per l’amicizia fra i popoli, dove ha già partecipato a ben dieci edizioni e dove, in particolar modo, è ricordato come uno dei grandi protagonisti della seconda edizione, quella del 1981 dedicata al tema "L’Europa dei popoli e delle culture".



«Il Meeting per l’amicizia fra i popoli ringrazia il Maestro Zanussi per la sua presenza», sono le parole del presidente Emilia Guarnieri. «Zanussi è stato uno dei più grandi, tra gli artisti e gli intellettuali europei che hanno tenuto a battesimo le prime edizioni del Meeting, continuando poi una storia di amicizia e di condivisione che giunge fino a quest’anno in cui, tra l’altro, abbiamo la gioia di festeggiare a Rimini il suo ottantesimo compleanno. Di lui abbiamo sempre amato quel bisogno di destino e di senso che anima la sua arte e quella drammatica coscienza di uomo europeo che anche oggi ce lo fa sentire particolarmente vicino e amico».

“A pochi mesi dalle celebrazioni per il Centenario della nascita di Federico Fellini – sottolinea l’assessore alla Cultura Giampiero Piscaglia - il Comune di Rimini è felice di ospitare al cinema Fulgor un altro straordinario interprete della settima arte, il Maestro Zanussi, a cui esprimiamo la stima e l’amicizia dell’intera città”.