Si torna indietro nel tempo con il nuovo mercatino vintage "Gomma"

Sabato 28 e domenica 29 settembre agli Ex Magazzini Enel, via Destra del Porto di Rimini appuntamento con l'edizione speciale di Matrioska Lab Store per il lancio di Gomma - Vintage & Second Hand Market, ad effetto 'macchina del tempo'. Due giorni dedicati a espositori vintage e artigiani retrò nell’area degli ex magazzini Enel di via Destra del Porto. Nella serata di sabato 28 settembre, si riavvolgono i nastri per suonare e ballare il rock del Velvet anni '80 e '90, con djs & dancefloor* Nicola Fanti, Elio Anger Rising e Michele Muratori. Special guest in cabina gli amici di La Condensa in una inedita versione Vintage, inoltre eat&drink food trucks, birrette e cocktails. Per l'occasione è allestito un market con manifesti vintage, stampe, spillette, stickers + mercatini di vinili e musicassette dedicato al Velvet.

A chi indosserà abbigliamento vintage con la t-shirt o felpa del Velvet preferita, avrà in omaggio il proprio ritratto stampato a cura di Enrico De Luigi. Nelle due giornate, dalle ore 10.00, Gomma Skateboarding, prove gratuite con le tavole da skateboard su una rampa installata appositamente all'interno degli ex magazzini Enel. Orario: 10.00 - 21.00 apertura Matrioska; 20.00 - 24 evento musicale Gomma Reload Velvet; 10.00 - 19.00 Gomma Skateboarding