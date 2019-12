Al Mulino di Amleto in scena "Mio. Prima era i meridionali. Poi venenro i migranti"

Domnica 8 dicembre, alle 18, al Mulino di Amleto in scena "Mio Prima erano i meridionali. Poi vennero i migranti". Tra autobiografia, dramma, canzoni e mistero buffo, un quasi monologo diviso in 2 atti (e una parentesi) Illusi da Shakespeare e dribblando Dario Fo, metabolizziamo Mrozek in un originale e divertente esercizio di stile che conduce lo spettatore, paziente e generoso, al centro del labirinto di una problematica atavica eppur quanto mai attuale: l’e-migrazione. Scritto, diretto e interpretato da Dino Di Pierro con Fofò Stramandinoli e con Lara Balducci canzoni originali di Fofò Stramandinoli illustrazione di Francesca Ballarini (prenotazione consigliata allo 0541/752056)

Interpreti:

Dino Di Pierro: 50 anni, apulo-riminese. Nel 2006 nasce come attore con l’improvvisazione teatrale nell’ass. AttiMatti di Rimini con Marco Mussoni, cresce con i diversi corsi/laboratori de Il Mulino di Amleto di Rimini con Gianluca Reggiani e per CittàTeatro di Riccione con Davide Schinaia e Giorgia Penzo, matura con la commedia dell’arte con il M° Carlo Boso che lo dirige nella compagnia de Il Carro dei Comici di Pesaro nello spettacolo “Mori a Venezia” in giro per l’Italia e anche all’estero. Da oltre 4 anni interpreta con successo, con gli HOMELESS Rimini, lo spettacolo “CRICETI” (anche come teatro a domicilio) raggiungendo più di 2.500 spettatori. Riscuotono successo anche “ACCOPP(i)ATI” del 2017 e “LA GIOSTRA” del 2018, nati sempre da una sua idea. Negli ultimi 2 anni ha partecipato a workshop teatrali con Elio Germano, Ivano Marescotti e Oscar De Summa.

Lara Balducci: 39 anni, riminese. Dopo aver superato con il massimo dei voti gli esami di danza presso la Scuola di Danza Rimini Ballet Studio, comincia a fare teatro nel 2004 presso l’ass. il Mulino di Amleto di Rimini. Negli anni si appassiona ed affina la propria conoscenza teatrale partecipando a laboratori avanzati sperimentando ambiti e tecniche differenti, dalla commedia dell’arte al mimo, passando dal melodramma al clown, anche con Dirk Ploenissen e Beppe Chirico. Partecipa a stage di approfondimento del metodo Cechov con Graham Dixon e Gianluca Reggiani, e sulla maschera larvale con Mario Fasano. Nel 2014-2015 partecipa al corso per operatori di teatro nel sociale presso la Comunità di San Patrignano, organizzato dall’Associazione “Oltre le parole” di Roma. Dal 2016 conduce laboratori di Teatro per principianti.

Fortunato Fofò Stramandinoli: 37 anni, crotonese ma riminese d'adozione, cantautore leader e mente de L'insolito Clan, gruppo con il quale tra il 2006 e il 2013 pubblica due album ("50enne bruno, povero, senza fissa dimora, cerca donna ricca e bella scopo matrimonio", Ribess Record 2007; "Non vi stimo più", Altipiani Factory 2011) che, con l'approccio del teatro canzone, porta in giro per l'Italia. Tra il 2015 e il 2016 collabora con la compagnia teatrale Quotidiana.com, realizzando e portando in scena insieme a Roberto Scappin gli spettacoli "Uno spettacolo comunista - un insuccesso annunciato" e "Molto rumore per nulla" monologo che partendo dall'opera di Shakespeare fotografa la realtà quotidiana moderna attraverso la satira politica e di costume.