Music revolutions, dal rap al grunge: tre djset con Frankie hi-nrg, Alioscia Casino Royale e Willie Sintucci

Music Revolutions 1989-1991: la musica del mondo nuovo, trent’anni anni dopo. Dall’avvento del rap all’esplosione del grunge, tre serate nell’anfiteatro di piazza Francesca da Rimini con Frankie hi-nrg, Alioscia Casino Royale e Willie Sintucci

L’avvento del rap, l’evoluzione della musica elettronica, l’esplosione del grunge: tutto in tre serate, per celebrare la musica del mondo nuovo a trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino. Dal 1989 al 1991, i tre anni che cambiarono il mondo, furono rivoluzionari anche sul fronte musicale. Alla colonna sonora di quell’incredibile periodo è dedicata la rassegna Music Revolutions 1989-1991, tre serate organizzate da Comune di Rimini e da Associazione Culturale Interno4, inserite nel programma di appuntamenti tra arte, cinema e incontri che la città dedica a quegli anni di rivoluzioni che hanno segnato il mondo. A trasformarsi in dancefloor sarà l’anfiteatro di piazza Francesca da Rimini, il nuovo spazio che sorge ai piedi di Castel Sismondo dove, fino al 25 agosto, è allestita la mostra “Revolutions: l’arte del mondo nuovo”, progetto a cura di Luca Beatrice che testimonia, attraverso oltre sessanta opere, il talento dei giovani artisti che influenzati dalle rivoluzioni avvenute a cavallo di quegli anni.

Il programma

Giovedì 25 luglio si suona il 1989 e l’esplosione del rap e dell’hip hop grazie ad uno dei più celebri portavoce in Italia del genere, Frankie hi-nrg mc. Sulla scena da oltre 20 anni, il rapper torinese che ha fatto di impegno ed eclettismo la propria cifra stilistica, si propone in veste di DJ, spaziando tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground senza dimenticare i suoi successi. Il dj set di Frankie hi-nrg mc sarà introdotto dal Dj riminese Jesse and the best off.

Giovedì 1 agosto si suona il 1990 contraddistinto dall’arrivo dell’elettronica e l’evoluzione dei “suoni neri” con un gradito ritorno a Rimini, ovvero Alioscia project leader della band Casino Royale, nata nel 1987. Ad aprire il dj set di Alioscia il riminese Moscovadreamers.

Gran finale lunedì 19 agosto in cui si celebrerà il 1991 ovvero l’uscita di Nevermind dei Nirvana e l’ultimo grande movimento rock, il Grunge, in compagnia del Dj Willie Sintucci per una serata IO Remember, che già si annuncia come uno degli appuntamenti musicali imperdibili per molti riminesi legati alle atmosfere del noto club della città.

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21, ad ingresso gratuito.

La mostra “Revolutions: l’arte del mondo nuovo” è aperta a Castel Sismondo dall’8 luglio al 25 agosto 2019, dalle 18 alle 23, tutti i giorni, tranne il lunedì.