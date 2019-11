Rimini-Mutoko, un ponte di solidarietà. Il racconto di un gruppo di giovani al ritorno dall'Africa

Un’esperienza da raccontare, che ha cambiato la vita dei giovani che l’hanno vissuta. “Battezzati e inviati. Rimini-Mutoko: un ponte di solidarietà”, l’incontro è in programma venerdì 29 novembre alle ore 21 nella parrocchia Sant’Agata Martire – La Fabbrica, a Santarcangelo, frazione San Michele, via Santarcangiolese 2077. Un gruppo di giovani (tra cui la dottoressa Veronica, residente in parrocchia) si è recato in Africa, alla missione “All Souls” a Mutoko, in Zimbabwe, dove ha visitato anche l’ospedale fondato da Marilena Pesaresi, medico della Diocesi di Rimini, recentemente scomparsa. "Siamo tornati più ricchi di umanità», dicono i ragazzi e le ragazze, al ritorno in Italia. Nella serata del 29 novembre racconteranno il loro viaggio, attraverso video e fotografie. Spiegheranno i progetti in corso, ricorderanno la figura di Marilena, e riporteranno «la gioia della solidarietà".