Nina Zilli incontra i fan e si racconta alla Music Academy

Nina Zilli torna in Riviera e questa volta si racconta alla Music Academy. Martedì 5 novembre alle 16 l'artista incontra gli allievi dell'accademia musicale di Rimini, tra fan e amatori della musica. Michele Monina uno dei critici musicali più importanti del settore discografico Italiano - che tra pochi giorni sarà tra gli autori del nuovo film di Vasco Rossi, nonché suo biografo da sempre - intervisterà con una formula unica, in puro stile università americane, una delle cantautrici più rilevanti del panorama musicale Italiano: Nina Zilli. Attraverso le domande di Monina, Nina Zilli racconterà un po' della sua storia, pronta a trasmettere agli allievi della Academy un po' della propria esperienza. Music Academy Rimini darà la possibilità a pochi non iscritti, fan di Nina e amatori di musica, di poter essere presenti. Unico modo per accedere: presentarsi alla Music Academy Rimini entro il 4 Novembre e richiedere il Pass di ingresso.

La Music Academy nel primo anno ufficiale e con l’entrata dei nuovi titolari è stato da subito un fiore all’occhiello per il settore musicale a Rimini. I corsi accademici si sono sempre più indirizzati verso il professionale, e sia la musica suonata che il settore DJ sono ormai un punto di riferimento per tantissimi allievi del territorio riminese, ma anche per ragazzi fuori provincia e regione: c'è chi fa anche 300 km per venire a studiare in accademia. Da quest'anno il settore Dj è ufficialmente una Pioneer School una delle sole tre presenti in Italia, le altre le troviamo a Napoli e Milano.

A Novembre ci sarà la prima MasterClass tutta per DJ tenuta da una delle figure più importanti nel settore professionale e artistico: Rudeejay. A fine mese arriva all'accademia anche la grande multinazionale Piooner a presentare alcune delle nuove macchine professionali da inserire nelle consolle di tutto il mondo: proprio Rimini sarà la prima ed esclusiva scuola dj ad avere in casa i modelli del futuro per i professionisti del settore. Music Academy Rimini Deejay aprirà poi una nuova sede a Bologna a Gennaio ma resta quella di Rimini la sede ufficiale per tutto il centro Italia.

Durante l’evento del 5 Novembre, con Michele Monina e Nina Zilli, verrà presenteranno il workshop “Come diventare una rockstar”: per il secondo anno nella sede di Rimini si terrà una grande MasterClass per cantautori, autori e interpreti che già l’anno scorso ha portato una decina di nomi di altissimo profilo. Ricordiamo il presidente di Warner Chappell, Roberto Razzini, il manager di Tiziano Ferro e Nina Zilli, Fabrizio Giannini, queIlo di Francesco Renga, Annalisa e Giusy Ferreri, Raffaele Checchia e tanti altri. Nell'occasione verrà presentata anche la seconda stagione di Attico Monina, la location più cool durante il Festival di Sanremo dove l’anno scorso la sera RTL 102.5 andava in diretta con Michele Monina e Mara Maionchi e durante il giorno diventata un salotto con tutti gli artisti del Festiva di Sanremo. In questa occasione gli allievi della Music Academy Rimini trovano spazio per esibirsi e farsi conoscere.