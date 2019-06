“Rimini Open”: il gotha del Brazilian Jiu Jitsu all'RDS Stadium

Il Brazilian Jiu Jitsu arriva in Romagna, il 13 luglio, presso l’RDS Stadium, è in programma il “Rimini Jiu Jitsu Open” con ingresso per gli spettatori totalmente gratuito. Il Rimini Open è al suo esordio nel circuito della federazione UIJJ (Unione Italiana Jiu Jitsu) e vedrà competere sui tatami centinaia di atleti provenienti da tutte le accademie presenti in Italia. Il torneo, voluto fortemente da Angelo Marino e Massimiliano Severi che figurano tra gli organizzatori, sarà valido per il Ranking Italiano e le iscrizioni per i partecipanti si chiuderanno alle ore 24:00 di domenica 7 luglio.