Rimini capitale della musica con "Sintonie High End" e il contest con Roberto Vecchioni

La Riviera torna ad essere per il terzo anno consecutivo la capitale italiana dell’alta fedeltà, in ogni sua forma. L’innovazione, lo sviluppo, la tecnologia più avanzata perfettamente combinati con una concezione della musica, e più in generale dell’ascolto, rappresentano il mix compiuto che darà vita a Sintonie High End, la principale kermesse in Italia dedicata al meglio dell’alta fedeltà, video, consumer electronics, car audio, gaming. E celebrare proprio il valore dell’ascolto in ogni suo aspetto, in tutta la diversità di generi, strumenti, luoghi, all’insegna della più elevata capacità tecnologica è l’obiettivo della manifestazione, giunta alla 22° edizione ma che per la terza volta consecutiva è organizzata a Rimini, dal 25 al 27 ottobre, al Palacongressi. Ogni tipo di accesso al suono musicale sarà possibile, rendendolo disponibile ad una platea sempre più vasta, composta di esperti e audiofili ma anche di comuni “turisti dell’ascolto”, incuriositi ed attratti certamente dall’opportunità di entrare nelle dimensioni più diverse e profonde della musica, ma anche dalla possibilità di vedere, oltre che sentire, da vicino i più importanti, raffinati, eleganti esempi di innovazione nel settore dell’home entertainment.

Rimini, ospitando Sintonie High End, accoglie di fatto la storia ma anche il futuro di questo comparto: 100 espositori, migliaia di visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero, numerosi eventi collaterali, 30 sale d’ascolto, sono le cifre raccolte lo scorso anno, confermate e allargate per l’edizione 2019. Appassionati, filologi della musica, amanti dei portati tecnologici più avanzati o quelli del vintage più ricercato, per tutti loro il mondo di Sintonie rappresenta un contenitore variegato ma anche colorato di strumenti e di storie, il luogo perfetto per ogni genere di ascolto, in solitudine o in compagnia, a contatto con prodotti hi-fi, video, cuffie, audio ed accessori, dischi e riviste, auto, con produzioni orientate a mercati più diffusi e a quelli di nicchia, proprio come il popolo dell’ascolto.

Tra le novità il contest “Ci vuole orecchio”, ideato per facilitare il ‘sentire’, nella migliore modalità possibile, la musica – o le parole - con il cantautore Roberto Vecchioni che terrà una vera e propria lezione agli studenti dei conservatori, dei licei musicali e delle scuole in generale, sull’ascolto, proponendo poi dei brani live della propria carriera. Appuntamento con Vecchioni il 26 alle 17. Un momento, il contest, che ascrive così alla manifestazione un valore più ampio e profondo, legato al principio di responsabilità sociale di educazione alla musica. Altra novità della manifestazione è l’apertura, per la prima volta, al mondo del gaming e alle aziende, alle quali è destinata una penisola del Palacongressi, a conferma della ulteriore crescita dell’evento, che prevede anche il progetto “Dolphin gaming Scuola e Gioco”, ideato nel tentativo di creare e valorizzare un nuovo percorso educativo e formativo verso la galassia dei giochi on line. In questo senso è prevista anche la dimostrazione di un mini campionato da organizzare nelle scuole italiane. Domenica 27, invece, tutti in discoteca… ma silenziosa. Tra le principali novità dell’edizione 2019, infatti, rientra la silent disco, musica in cuffia e dj in consolle, per concludere adeguatamente uno degli eventi clou dell’anno per il settore dell’alta fedeltà.