In bici i chilometri si macinano a suon di musica con la "Pedalata swing"

La Pedalata Swing giunta alla quarta edizione, è l'evento creato da Rimini Swing Aviators in collaborazione con il Comune di Rimini per godersi una sana e piacevole giornata in bicicletta, il tutto a ritmo di swing.

Il ritrovo è sabato 7 settembre alle 16 a Piazzale Kennedy, dove si partirà per una breve pedalata che toccherà i luoghi più caratteristici della città di Rimini, il tutto accompagnati da una piacevole sonorità swing a fare da colonna sonora. La pedalata prevede delle soste in alcuni luoghi, dove i ballerini della scuola daranno sfogo alle proprie capacità di ballo, su brani tipici della swing era e su brani blues.

La tappa finale è prevista per le ore 19 in Piazza Tre Martiri, dove ci saranno esibizioni di gruppo e ballo sociale. La Pedalata Swing è un evento gratuito, è consigliato un dresscode tipico del periodo storico 1930/40 per dare importanza al contesto dell'epoca dei balli proposti.