A Percuotere la Mente il rock british degli Echo & The Bunnymen

Per l’unica data in Italia di questa estate hanno scelto il palcoscenico sotto le stelle della Corte degli Agostiniani di Rimini. L’intenso programma di Percuotere la mente prosegue lunedì 8 luglio (ore 21.15) con un appuntamento imperdibile per i cultori della musica degli anni Ottanta: ospiti della sezione contemporanea della Sagra Malatestiana saranno infatti gli Echo & The Bunnymen, storica band che tra grandi successi mondiali e qualche periodo di silenzio è protagonista sulle scene musicali da oltre quarant’anni.

Passati alla storia per i singoli di successo The Cutter e The Killing Moon, con tre dischi d’oro, gli Echo & The Bunnymen sono una delle rock band britanniche più influenti della storia moderna. A capitanarli sono il chitarrista Will Sergeant e il leader, e voce del gruppo, Ian McCulloch. Nati a Liverpool nel 1978 In poco tempo la band sale alla ribalta presentando uno stile melodico inedito, un ibrido di psichedelica e pop con arrangiamenti sontuosi. Il loro primo lp, “Crocodiles”, esce nel 1980, ed entra nel novero degli album fondamentali della new wave inglese. Dopo il primo disco la fortuna del gruppo continua raggiungendo il successo e la vetta delle classifiche inglesi e statunitensi con “Heaven Un Here” del 1981, “Porcupine” del 1983, e “Ocean Rain” del 1984, considerato il capolavoro della band e contenente il singolo che li ha resi famosi in tutto il mondo, “The Killing Moon”. Nel 1985 esce poi la racconta “Songs to Learn and Sing” e nel 1987 un album omonimo. Il clima all'interno della band però è ormai cambiato: nel 1988 McCulloch lascia il gruppo per dedicarsi alla carriera da solista e un anno dopo il batterista Pete De Freitas muore in un incidente stradale.

Nel 1994 McCulloch e Sergeant tornano a lavorare insieme e, tra un tour e l'altro, registrano gli album “Flowers”e “Siberia”. Nel 2008 esce “The Fountain”, che riporta gli Echo & The Bunnymen ad altissime vette creative e che consacra i loro trent’anni di carriera. Per celebrare quest’occasione nel settembre dello stesso anno la band viene invitata ad esibirsi con il loro capolavoro del 1985 “Ocean Rain” a Londra presso la Royal Albert Hall e a New York presso il Radio City Music Hall per un concerto sold out. Con dodici album in studio alle spalle e a più di quaranta anni dalla loro fondazione, Gli Echo & The Bunnymen tornano in Italia con il nuovo album “The Stars, The Oceans & The Moon”, pubblicato il 5 ottobre. "Non lo sto facendo per nessun altro – ha dichiarato Ian McCulloch - Lo sto facendo perché è importante, per me, rendere le canzoni migliori. Devo farlo".

Sul palco con Ian McCulloch (voce) e Will Sergeant (chitarre), ci saranno Jez Wing (tastiere), Simon Finley (percussioni), Ete Reilly (chitarre), Stephen Brannan (basso).

La prevendita è attiva al Teatro Galli (piazza Cavour 22, tel. 0541.793811), dal martedi al sabato dalle 10 alle 14, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17,30 e on line sui circuiti SiTicket e Vivaticket. Il giorno delo spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle 10 alle 14 al Teatro Galli e dalle ore 19 alla Corte degli Agostiniani.

Cambio di sede per il concerto di BartolomeyBittmann, in programma mercoledì 17 luglio: non alla Corte degli Agostiniani, ma al Teatro Galli, alle stessa ora (21.15).

Per informazioni: 0541.704294 – 704296