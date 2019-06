L'attore Peter Arpesella torna a Rimini per un incontro sulla sua vita, tra sogni, salute e passioni

Peter Arpesella incontra la città di Rimini per l'evento "Dal Grand Hotel a Los Angeles: come il diabete mi ha salvato la vita". Incontro pubblico con l'attore, scrittore e sceneggiatore riminese, americano d'adozione.

Peter, brillante artista e persona speciale amico di Diabete Romagna Onlus, ha il diabete di tipo 1 dall’età di 7 anni ed è discendente della grande famiglia che tutti conoscono nel Comune di Rimini perché assieme a Fellini ha reso celebre il Grand Hotel in tutto il mondo.



Mercoledì 12 giugno sarà protgonista di un racconto entusiasmante ed emozionante di una vita, la sua, che potrebbe essere anche la vita di tanti ragazzi con diabete che vogliamo non debbano mai rinunciare alle proprio passioni ed ai propri sogni. Durante l'evento saranno disponibili disegni in edizione limitata di Annie Wood, il cui ricavato sarà devoluto a favore dei progetti di Diabete Romagna per i bambini e gli adulti con diabete del territorio.

Per informazioni: 388 1613262 o info@diabeteromagna.it

