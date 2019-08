Pilates in spiaggia, tutti in forma al tramonto

Godersi il tramonto in spiaggia su un tappetino e con un professionista del wellness fitness: Stefano Carlini. Si terrà giovedì 22 agosto la Masterclass di Pilates guidata da Carlini e promossa dall’Accademia Italiana Wellness e Studio 85. L’appuntamento della durata di un’ora è in programma a partire dalle 19.30 alla Darsena di Rimini nella spiaggia di fronte al Sunset Bar. La partecipazione è gratuita, si consiglia di portare un asciugamano.

Stefano Carlini è un volto conosciuto da anni nel mondo del fitness a livello nazionale e internazionale e non ha bisogno di lunghe presentazioni. Proviene dallo sport agonistico, praticato ad alti livelli. Diplomato ISEF, attivo già negli anni ‘80 fin dalle prime edizioni di Rimini Wellness nella ex Fiera di Rimini, tantissime ore di insegnamento, in continua e perpetua formazione con una forma fisica decisamente da fare invidia. E’stato ideatore di vari programmi di fitness e precursore di diverse discipline.