Il Natale dei piccoli è in centro con la pista di pattinaggio, giostra e spettacoli

Dopo l’emozionante spettacolo di sabato scorso che ha acceso il Natale riminese nel segno di Federico Fellini, la festa nel centro storico di Rimini prosegue questo fine settimana, sabato 7 e domenica 8 dicembre, con un programma di appuntamenti dedicato ai bambini. Spettacoli musicali, artisti di strada, laboratori e i primi volteggi sulla pista di ghiaccio in piazza Malatesta, grazie a tante iniziative promosse dalle categorie e dagli operatori economici del centro storico in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Inizia anche il periodo più caldo per lo shopping: i negozi del centro storico di Rimini sono pronti ad accogliere le famiglie e i tanti visitatori che arriveranno anche da fuori città, sette giorni su sette, con una ricca e variegata offerta per chi è alla ricerca del regalo di Natale perfetto.

Seguendo il red carpet felliniano che attraversa Piazza Cavour, tra le mongolfiere e le frasi celebri dei film del Maestro riminese, si arriva in via Poletti, dove già da sabato scorso ha aperto i battenti il piccolo mercato di Natale Circ’Amarcord a cura di Cna: tradizionali casette di legno, fra alberi di natale, grafiche circensi ed una giostra francese, ospitano maestri del rame e dell’argento, della lavorazione dell’argilla e terracotta, maestri ceramisti e della lavorazione su cera, vetrai, maestri della lavorazione del cuoio, della lana e dell’oggettistica in legno, che espongono le loro proposte artigianali. Artigiani che sabato pomeriggio saranno protagonisti di dimostrazioni della loro maestria.

Sabato è prevista anche l’attesa apertura di Circ’Amarcord on ice, una pista di pattinaggio sul ghiaccio di 750mq con igloo e sfere in legno a realizzare una zona ristoro. Sempre nel pomeriggio appuntamento con i laboratori di giochi e didattici con i più piccoli nella pagoda, la Casa di Babbo Natale dove i bambini potranno lasciare le lettere con i loro desideri a Santa Claus, per poi fare un giro sulla giostra francese dei cavalli. Domenica 8 dicembre debutta in piazza Cavour il paese delle favole, a cura di Cartoon Club, il Festival Internazionale Cinema di Animazione, Fumetto e Games, con animazioni che saranno replicate anche il 15 e 22 dicembre.