La team leader Daniela Bonetti fa tappa a Rimini con il suo nuovo libro

Conflitti interpersonali, comunicazione poco efficace, feedback mal forniti, mancanza di fiducia, obiettivi di squadra poco chiari, ruoli definiti in modo vago, carenza di comunicazione. Questi e altri i problemi che si insinuano nelle organizzazioni e, a lungo andare, compromettono il loro successo. Queste criticità sono l’esito di dinamiche varie e sedimentate nel tempo, ma hanno un fondamentale fattore in comune: tutte possono essere efficacemente affrontate e risolte da un leader capace.

Ed è proprio alla leadership che la manager, trainer e imprenditrice Daniela Bonetti ha dedicato il suo ultimo lavoro, dal titolo ‘Team Leader’. Il volume, edito da Mondadori, mette a frutto l’expertise maturata nel ruolo di Direttrice Nazionale della Roberto Re Leadership School, il percorso di sviluppo personale più frequentato d’Italia. L'autrice presenta il libro a Rimini martedì 29 ottobre, alle 19 all'Hotel Touring.

Ad appena tre mesi dall’uscita in libreria, questa esperienza diventa un tour in ben 20 città italiane, da Verona a Cagliari, da Ancona a Palermo. Nel corso di un intenso one night seminar, Daniela Bonetti smonta le “cattive abitudini” e le mentalità negative che portano al fallimento della squadra, per poi spiegare come si deve essere e cosa si deve fare per creare e mantenere la leadership. Il pubblico ideale è formato da imprenditori, liberi professionisti, manager, allenatori, personal trainer, venditori, networker, consulenti. Fondamentale, per tutti, la capacità di superare le resistenze iniziali e mettersi in discussione.

Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una copia di “Team Leader”.