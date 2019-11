Come si costruisce un presepe di sabbia, tutti i "segreti" degli artisti

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, in anteprima sarà possibile assistere dal vivo alla creazione del Presepe di Sabbia Rimini, si potrà ammirare gli scultori all'opera mentre creano le sculture realizzate solo con sabbia e acqua da abili Maestri della sabbia, presso la zona dei bagni 2-3-4 (Tourquoise Beach) Lungomare Tintori 4 marina Centro su una superficie di 800 mq. circa. Dalle ore 9:30 alle ore 18:30 . Costo euro 2,00 per persona. Un evento unico per ammirare come mani sapienti che con acqua e sabbia creano statue, paesaggi di una bellezza rara seppur effimera. Le stesse che dal 7 dicembre al 12 gennaio sarà aperto al pubblico con tematiche sul Grande Regista Riminese Federico Fellini , il tema del Presepe 2019 è " In nome di Federico- omaggio a Federico Fellini nel 100° della nascita". le scene più belle dei Film di Fellini faranno da contorno ad una Nativita assieme ad Angeli, Re e Pastori.