Il gusto del cinema, tra delizie al cioccolato, degustazionic e film cult

Il Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) propone la nuova rassegna Il gusto del cinema, tre appuntamenti con il cinema sul grande schermo che racconta il buon gusto: un’esperienza per tutti i sensi, guidati da esperti enogastronomici del nostro territorio. Si parte venerdì 29 novembre con un viaggio sensoriale alla scoperta del cioccolato con degustazioni di cioccolato guidate dal maître chocolatier Francesca Caon e che diventa anche emozionale grazie alla magia del cinema con clip scelte dal critico cinematografico Paolo Pagliarani, tratte da “Chocolat”, “La fabbrica del Cioccolato”, “Emotivi anonimi”, “Lezioni di Cioccolato” e “Forrest Gump”. Per questo evento i posti sono limitati: per garantire la massima qualità e freschezza delle 6 degustazioni di cioccolato, il Maitre Chocolatier preparerà appositamente un numero predefinito di porzioni. Per questo motivo è obbligatoria e di fondamentale importanza la prenotazione a prenotazioni@cinematiberio.it entro martedì 26 novembre.

Il secondo appuntamento, giovedì 5 dicembre, è all’insegna del vino con degustazioni a cura di Osteria Angolo di Vino- Borgo San Giuliano: sullo schermo il film Sideways di Alexander Payne con Paul Giamatti e Thomas Haden Church. Le vie del vino sono infinite, ma anche profumate, gustose, limpide come il cristallo di un balloon. Il gusto di queste emozioni, ha dato vita ad un film – un road movie – dove l’amicizia fra due uomini di mezza età è la dolceamara riflessione sul decidere se continuare a essere dei “novelli” giovani o apprezzare i piaceri della maturità, dell’”invecchiamento”. Ironico e riflessivo, il film, premiato con l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, prende vita sorso dopo sorso.

La terza serata, giovedì 12 dicembre, è in stile “bio” con degustazioni “solidali” proposte da Pacha Mama Rimini: sullo schermo il film La fattoria dei nostri sogni di John Chester, l’incredibile storia vera di John e Molly Chester, fuggiti dalla città per realizzare il sogno di una vita, una vera e propria fattoria seguendo i criteri della coltivazione biologica e di una completa sostenibilità ambientale. Oggi Apricot Lane, la fattoria di John e Molly, si estende per oltre 200 acri e raccoglie circa 850 animali e 75 varietà di coltivazioni biodinamiche. Girato nell’arco di otto anni, è stata la rivelazione al botteghino americano 2019.

Le serate hanno inizio alle ore 21, ingresso singola serata comprensivo di degustazioni € 10, abbonamento per le tre serate € 25.

Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it