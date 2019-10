Recalcati tra il Galli e La Riminese: appuntamento con l'autore

I biglietti per la serata “Nomi dell’amore. E’ ancora possibile parlare d’amore?” in programma mercoledì 23 ottobre alle 21 al Teatro Galli sono andati a ruba martedì scorso dopo poche ore dall'inizio della distribuzione. L’evento è offerto alla città dal Gruppo SGR in occasione dei suoi 60 anni, in collaborazione con la Biblioteca Gambalunga. Sul palco del Teatro Galli sale un ospite d’eccezione, lo psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati. Un tema, quello delle sfide emotive e sentimentali del nostro tempo, che il noto psicoanalista e scrittore ha indagato in profondità e a cui ha recentemente dedicato il libro di grande successo “Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull'amore”.

Per chi non è riuscito a ritirare i biglietti o comunque vuole partecipare a entrambi gli eventi, lo scrittore è ospite nel pomeriggio della Libreria Riminese. Sempre mercoledì, alle 18.15, lo scrittore presenta l'Associazione Jonas che ha curato il ciclo “ Sulla trasgressione nel contemporaneo” e per il firmacopie dei suoi libri. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. E' possibile la prenotazione anticipata.