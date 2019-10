Brividi a misura di bambino con gli eventi di Halloween nei parchi della Riviera

Poche cose mettono d’accordo grandi e piccini. Halloween a Italia in Miniatura, Oltremare a Riccione e Acquario di Cattolica è la festa da non perdere. Quattro giorni fra squali, delfini e un intero mondo stregato in miniatura, dove i bimbi in maschera si divertono, fra laboratori, spettacoli, dolcetti in regalo e decorazioni… da paura. Grandi novità attendono piccoli zombie e streghette che vogliono divertirsi davvero. Ecco come la spettrale magia di Halloween invade i parchi Costa della Romagna:

Italia in Miniatura – Zombie Parade nell’Italia da brivido

Un paese incantato da invadere a suon di musica! Gli Zombie di Italia in Miniatura hanno voglia di sfilare per tutta Italia e di fare musica: nel parco tematico di Rimini impazzano i laboratori a tema! Ogni giorno bimbi e ragazzi dai 4 agli 11 anni potranno partecipare ai laboratori musicali stregati, per costruire coloratissime maracas (da portare a casa) e fare baldoria in stile Dia de Muertos messicano, dietro a una Zombie Band itinerante (max 50 partecipanti). Nei giorni 1, 2 e 3 novembre ci saranno poi truccabimbi gratuiti, caramelle e leccalecca in regalo, ma anche strumenti musicali per tutti, per mettere insieme la più chiassosa e allegra sfilata di scheletri, zombie mattacchioni e streghette su e giù per l’Italia.

Oltremare Riccione – Il Mondo degli Spaventapasseri

Chissà cosa pensano Ulisse e gli altri tursiopi nella Laguna dei Delfini della festa di Halloween? Il pubblico lo scoprirà ogni giorno, alle 11:30 e alle 17:00, quando la mascotte Ulisse insieme a strani amici si farà largo prima di “Delfini, lo spettacolo della natura” nell’Happy Halloween Show con una simpatica sfilata di bimbi in maschera. Le sorprese non finiscono qui: durante la giornata accanto alla consegna di dolcetti, i bimbi saranno coinvolti con le proprie famiglie (alle 12:30) in un laboratorio per realizzare maschere da spaventapasseri (da portare a casa) e in una gara a squadre per vestirne uno vero in tempi record (max 50 bimbi partecipanti). Sulle ali dell’emozione, alle 16:10 l’appuntamento al Mulino del Gufo per “Il Tramonto Magico – il Volo dei Rapaci in versione Halloween”: falchi, poiane, avvoltoi e il maestoso grifone scenderanno in picchiata su un pubblico “stregato” dallo stupore!

Acquario di Cattolica – Abissi di paura

Squali toro, meduse fluorescenti, serpenti, caimani, pinguini, lontre e creature marine: all’Acquario di Cattolica, allestito in collaborazione con la Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano, Halloween porta la luce di mille lanterne nel buio degli abissi. L’appuntamento più emozionante è ogni pomeriggio alle 17:00 con la Marcia delle Lanterne magiche, tra misteriosi paesaggi sottomarini, per una visita guidata molto particolare, ma tutti i giorni si potrà prendere in prestito una delle lanterne messe a disposizione dall’Acquario, per esplorare le profondità marine nel Percorso Blu. Dal 31 ottobre al 3 novembre, truccabimbi, caramelle e leccalecca in regalo, e laboratorio gratuito (max 50 bambini ogni giorno) per creare le proprie lanterne magiche, portarle a casa e illuminare le camerette in versione… horror.

Promozioni per Halloween e famiglie: c'è una promozione mostruosa il 31 ottobre e l’1 novembre ai parchi Costa Edutainment della Romagna: i bimbi in maschera (fino a 140 cm d’altezza) entrano a soli 5 euro. Ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto pagante (promozione non cumulabile con altre promozioni).