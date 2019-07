Rufus Wainwright in concerto alla corte degli Agostiniani

Lunedì 29 luglio alla Corte degli Agostiniani il concerto di Rufus Wainwright. Il concerto si inserisce tra gli eventi di Percuotere la Mente, sezione tematica della Sagra Musicale Malatestiana, rivolta alle nuove sonorità tra tradizioni popolari e l’universo della world music.

La rassegna si conclude con una delle voci maschili più apprezzate della sua generazione, Rufus Wainwright, candidato ai Grammy, vincitore di due Juno Awards come Best Alternative Album nel 1999 e nel 2002 Nel 2008 è stato nominato Songwriter of the Year per il suo album Release the Stars. Negli anni ha collaborato con molti artisti tra cui Elton John, Burt Bacharach, David Byrne, Boy George, Joni Mitchell, Pet Shop Boys e il produttore Mark Ronson.

Ore: 21.15 alla Corte degli Agostiniani, ingresso a pagamento;

Info: 0541 704294