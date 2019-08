Si sale sul treno a vapore per la sagra delle castagne di Marradi

Domenica 27 ottobre a bordo del treno a vapore da Rimini, Cesena, Forlì e Faenza per la sagra delle castagne a Marradi. In occasione della sagra delle castagne di Marradi, Domenica 27 ottobre, sarà possibile arrivare in paese con un autentico e suggestivo treno a vapore, appositamente predisposto per l’evento. Alla sagra saranno presenti stand gastronomici con le tradizionali leccornie a base del famoso "Marrone di Marradi". Saranno, inoltre, in vendita i classici prodotti del bosco e sottobosco, oltreché altri prodotti artigianali e commerciali. Le vie del paese saranno poi animate da artisti di strada e musicisti



Prenotazione obbligatoria, posti limitati



Quota adulti da ogni stazione (compreso ingresso alla sagra): € 49,00

Quota bambini fino a 10 anni (senza diritto di posto a sedere in treno): € 5,00

Per informazioni e prenotazioni: Antologia Viaggi, tel 0573 367158

martina@antologiaviaggi.it