In alto i calici con "Note di vino" per tre serate tutte da degustare

A San Clemente torna l'appuntamento con Note di vino con tre serate a tema.

Il primo evento è domenica 26 luglio con i vini della Valle D'Aosta, Friuli Venezia Gulia, Lombardia e Veneto.

(TRELILU - Cocktail di musica a vario genere del Nord Italia e divertimento tragicomico e surreale, per uno spettacolo tra il concerto e il cabaret).

Domenica 2 agosto si degustano invece i vini di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo.

(FABRIZIO MINUZ & LEE MORE TOUCH BAND - Un’appassionante serata tra stornelli, ballate, canzoni e tanti sorrisi; melodie da cantare insieme, stonati ma felici e spensierati).

Domenica 9 agosto gran finale con i vini di Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia

(LUNANOA - Per vivere il suono delle voci e degli strumenti popolari del Sud Italia raccontando la fatica del lavoro nei campi e le pene del cuore, tra un bicchiere di vino e un nuovo amore che nasce)

“Al calar del sole ritorna l’atmosfera suggestiva di Note di Vino”. Tre serate di degustazioni a tema (vini e piatti tipici) e musica d’autore nella suggestiva cornice del Centro Storico: Piazza Mazzini (ore 20.45)

A San Clemente il vino è, da sempre, sinonimo di cultura. Le origini della sua preziosa viticoltura si perdono in scritti d’epoca remota. In un fazzoletto di colline punteggiate da filari e ulivi, lavorano e producono oggi alcune delle più importanti e rinomate cantine della Romagna e d’Italia. Al nettare di Bacco, il paese natale del poeta-ciabattino Giustiniano Villa - forte della tradizione che lo vede inserito, a pieno titolo, nel circuito dell’Associazione Nazionale Città del Vino - dedica da 20 anni esatti - la prima edizione è datata al 2001 - una manifestazione di grande richiamo. Un evento a cui, al culmine della stagione estiva, partecipano gli appassionati del buon bere, della buona cucina e quanti, autentici estimatori e professionisti, scrivono del vino per mestiere.

Ingresso: adulti e ragazzi (sopra i 10 anni) 16 euro; bambini 0/5 anni, gratuito; bambini 5/10 anni, 6 euro.

Per info e prenotazioni: 366.1021467, esclusivamente dalle 18 alle 21.30.