Sant'Aquilina Lab, un saloon delle meraviglie e in un incontro sulla sicurezza

Nuovo appuntamento al Saloon di Sant'Aquilina Lab, il progetto di prossimità dedicato a Santa Aquilina, promosso da Acli Rimini e Acli Arte e Spettacolo in collaborazione con le realtà sociali, artistiche e ricreative che operano nel territorio della frazione. Il salone della Parrocchia si trasforma ogni domenica pomeriggio in “teatro-caffè” per grandi e piccini, occasione di incontro per uscire di casa, incontrarsi, dialogare e diffondere una cultura diffusa della solidarietà e della partecipazione.

Domenica 24 appuntamento con Casino Royal, spettacolo di giocoleria comica con la Combriccola dei Lillipuziani che mostrerà che meravigliarsi con le piccole cose è ancora possibile. Ogni settimana Sant'Aquilina Lab propone inoltre laboratori di street art e fumetto, nonché appuntamenti dedicati ai social network e il loro utilizzo.

Martedì 26 novembre alle 20.45, infine, la sala parrocchiale ospiterà un incontro sui progetti per la vivibilità e la sicurezza di Santa Aquilina. Saranno presenti: Emma Petitti, assessora al Bilancio della Regione Emilia-Romagna, Gian Guido Nobili, responsabile area Sicurezza urbana Regione Emilia-Romagna, Jamil Sadegholvaad, assessore alla Sicurezza e Legalità del Comune di Rimini, Andrea Rossi, comandante della Polizia municipale del Comune di Rimini.

(Per informazioni laboratori: Serena 340 6736407; info eventi: Maura 329 8994832; parrocchia info: 329 8994832).