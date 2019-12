Al Sant'Aquilina Lab Saloon si fa merenda con Pizzico, tra giochi e musica

A Santa Aquilina si aspetta il Natale incontrandosi ogni domenica al Sant'Aquilina Lab Saloon. Nell'ambito del progetto di prossimità dedicato a Santa Aquilina, promosso da Acli Rimini e Acli Arte e Spettacolo in collaborazione con le realtà sociali, artistiche e ricreative che operano nel territorio della frazione, il salone della Parrocchia si trasforma in “teatro-caffè” per grandi e piccini. I bambini potranno assistere in prima fila a spettacoli divertenti facendo merenda sui cuscini, mentre gli adulti potranno accomodarsi ai tavolini, come in un piccolo bistrot, con la possibilità di bere un caffè caldo, un tè con i biscotti, un aperitivo a Km0. Sant'Aquilina Lab Saloon vuole essere un’occasione di incontro per uscire di casa, incontrarsi, dialogare e diffondere una cultura diffusa della solidarietà e della partecipazione.

Domenica 8 dicembre dalle 15.30 arriva “La merenda di Pizzico”: con Mirco Gennari un’avventura del tenero e irriverente Pizzico, alle prese con una merenda un po’ pazza. A seguire una selezione di cortometraggi animati a cura di Cartoon Club. Alle 17 il concerto “Maria, tu l’hai atteso”, un progetto artistico di Sonia Lazzari con il coro polifonico In dulci jubilo.

Domenica 15 dicembre alle 15.30 appuntamento con il Natale animato di Cartoon Club. Alle 16.30 l'incontro con lo storico e critico d'arte Alessandro Giovanardi che parlerà de “La Grotta dei Misteri. Il significato simbolico delle Natività antiche”. Alle 17.30 il concerto “Aspettando il Natale...” con il coro polifonico Magnificat diretto dal maestro Ludovico Buonamano. Il pomeriggio si concluderà con lo scambio degli auguri e un aperitivo conviviale e solidale.

Continuano inoltre i laboratori per bimbi e adolescenti: street art in collaborazione con i GET (Gruppi Educativi Territoriali) cooperativa il Millepiedi; fumetto con la Scuola del Fumetto di Rimini e Cartoon Club; young&social dedicati ai social network e al loro utilizzo, in collaborazione con Associazione Pacha Mama e GET.