A Sant'Aquilina la festa parrocchiale e i nuovi eventi del "Lab"

Riprende dopo l'estate Sant'Aquilina Lab, il progetto di prossimità dedicato a Santa Aquilina promosso da Acli Rimini e Acli Arte e Spettacolo in collaborazione con le realtà sociali, artistiche e ricreative che operano nel territorio della frazione. Domenica 6 ottobre una giornata da passare insieme in occasione della festa della Parrocchia dei santi Cristoforo ed Aquilina. Alle 16.15 partirà la processione, che giungerà in chiesa per la santa Messa delle 17, con la partecipazione del coro In dulci jubilo.

Alle 18.30 l'incontro "La bimba e il gigante": lo storico e critico dell'arte Alessandro Giovanardi interverrà su immagini e simboli dei santi Aquilina e Cristoforo. Dalle 19.30 la cena conviviale allo stand BBQ. La serata sarà animata dalla musica dal vivo del gruppo "La storia infinita" e dalla suggestiva performance di sand art di Mauro Masi in Sandman show.