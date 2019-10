"Io non tremo", una serata tra incontri, presentazione di libri e lo spettacolo "Motus in terra"

Si terrà sabato 26 ottobre “Io non tremo”, evento ideato e promosso da Korekané – Teatro di performance d’arte, nella sede dell’associazione Area K a Rimini. L’appuntamento avrà inizio alle ore 18.00 con la presentazione di “Il Movimento dei sogni”, libro edito da Fandango e uscito nelle librerie in occasione del decennale del terremoto avvenuto a L’Aquila nel 2009, a cura delle autrici Debora Grossi ed Eleonora Calesini.

“Il Movimento dei sogni” parla delle vite di tutti i ragazzi che hanno vissuto e studiato a L’Aquila e di come attraverso i sogni sia possibile uscire dall’inferno provocato dal terremoto che ha distrutto la città il 6 aprile del 2009. Un testo forte scritto a due mani che ha al centro le vicende dell’interprete, Eleonora, una ragazza sulla soglia della vita adulta alle prese con i primi problemi e le prime conquiste. Sorda dalla nascita Eleonora riesce a immergersi nel frastuono delle novità e della realizzazione dei sogni, finché si ritroverà a sprofondare verso il centro della terra. Durante l'incontro Eleonora Calesini, che ha vissuto in prima persona l’esperienza del terremoto a L’Aquila ed è sopravvissuta dopo essere stata per bene 42 ore sotto le macerie e Debora Grossi racconteranno com’è nata l’idea del libro e come, attraverso la semplicità delle parole e delle illustrazioni di Caterina Germani, è stato possibile rendere omaggio a tante storie.

Spettacolo Motus in terra

Dopo un aperitivo a buffet previsto per le ore 19.00, l’evento proseguirà alle ore 20.30 con la messa in scena di “Motus in Terra”, spettacolo teatrale “tragicommedia sismica” di e con Alessia Bedini produzione a cura dell’associazione Wokart di Milano. “Lo spettacolo "Motus in Terra" nasce dalla necessità di creare uno spazio di riflessione rispetto alle vicende legate al terremoto del Centro Italia”, spiega Alessia Bedini che prosegue “la drammaturgia originale racconta personaggi nei quali vivono echi di voci e testimonianze reali raccolte nelle zone del sisma che accompagnano lo spettatore in un processo di conoscenza umano e sensibile”. Lo spettacolo prende nuova vita a ogni replica poiché l'autrice, segue costantemente gli aggiornamenti sul territorio favorendo in questo modo l'attualizzazione dello spettacolo nonostante il trascorrere del tempo. Alessia Bedini è tuttora e sempre disponibile per nuove testimonianze di rilevante significato perché il terremoto, nonostante il trascorrere degli anni, ha lasciato una scia di fragilità che è ancora presente. Unendo parola e corpo “Motus in terra” non racconta solo del terremoto, ma del moto interiore che ciascuno di noi può e deve avere di fronte a ciò che sente e ritiene ingiustificabile, restituendo alla terra il naturale ruolo di "madre".

Spettacolo gratuito – È obbligatoria l’iscrizione all’associazione (€ 5.00) Solo su prenotazione