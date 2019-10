Daniele Silvestri festeggia 25 anni di carriera con un grande concerto

I fan di Daniele Silvestri hanno iniziato il conto alla rovescia. L'artista è atteso in concerto il 9 novembre all'Rds Stadium con una tappa della lunga tournée nei palasport. L'artista festeggia i 25 anni di carriera e un nuovo progetto discografico ricco di suoni da grandi spazi.

"Ci sono voluti 50 anni di vita e 25 di carriera per trovare non tanto il coraggio, quanto la voglia di decidere di fare un tour nei palasport. Ho sempre amato gli spazi più raccolti, o la magia dei teatri e continuerò a farlo. Ma ho anche sempre avuto voglia di cimentarmi con sfide diverse, e a quanto pare le nuove canzoni sembrano spingermi in questa direzione". Con queste parole, mesi fa, l'artista aveva annunciato il suo ritorno sulla sa pagina social