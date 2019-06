Il naturopata riminese "guru" delle star di Hollywood presenta il suo nuovo libro al borgo San Giuliano

"È l’animale che c’è in te che si ammala." Simone Ramilli, scrittore e naturopata riminese, conosciuto per essere il naturopata degli attori di Hollywood, presenta una teoria rivoluzionaria: nel suo nuovo libro "Tutto quello che sai sulla malattia è falso. Comprendere il valore unico della persona e della sua storia di vita per curarsi e guarire" - Dario Flaccovio Editore, sostiene che noi siamo spirito, coscienza e razionalità, ma anche carne, emozioni e istinto, e scoprire cosa ci chiede il nostro istinto è la chiave per capire le cause della malattia.

Venerdì 14 giugno alle ore 19 allo spazio FormaMI di Mirna Montanari nel cuore del Borgo San Giuliano di Rimini l'autore presenterà questa sua nuova opera accompagnato da Sonia Mariotti, presidente dell'associazione culturale Cambia-Menti, e da Alexia Bianchi, che leggerà alcuni brani del libro. Al termine della presentazione seguirà un aperitivo a cura dello spazio FormaMI.

Ognuno sa quanto una ferita d'amore o un conflitto in seno alle relazioni possa scatenare sensazioni tali da provocare in noi fragilità fisica ed emotiva. Il libro di Simone Ramilli "Tutto quello che sai sulla malattia è falso" ci permette di scoprire quali emozioni e paure rischiano di farci ammalare e come guarire. Basta definire in modo più appropriato “istinto animale” ciò che Freud chiamava inconscio, per capire molto più di noi: il perché di certe paure, abitudini, emozioni, comportamenti e il perché ci ammaliamo. Le nostre sfide oggi non hanno a che fare con il vivere selvaggio ma con la città, la tecnologia e il cosiddetto ambiente emotivo: relazioni con familiari, partner, amici, colleghi.