Il Teatro Galli di Rimini ospita mercoledì 18 dicembre, alle 20.30, il concerto per piano e orchestra "The world of Remo Anzovino". Ad accompagnare il Maestro è l'Orchestra Rimini Classica.

Un evento offerto alla Città dalla Clinica Nuova Ricerca.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento biglietti. Info: 0541 319411