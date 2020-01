Giorgio Panariello in scena al Galli con il nuovo show "La favola mia"

Dopo aver conquistato le platee di tutta Italia con un tour di oltre due anni insieme con gli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni Giorgio Panariello torna in scena con il nuovo spettacolo "La favola mia" e fa tappa al teatro Galli di Rimini il 7 aprile, alle 21.

Il 2020 sarà un anno speciale per Giorgio Panariello che compie 60 anni e festeggia i 20 anni di carriera dal grandissimo successo di “Torno sabato”! ...E non poteva che scegliere il palco per celebrare questi importanti traguardi con un nuovo imperdibile tour che da marzo lo vedrà protagonista nei teatri italiani.

Nel nuovo show tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli

ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste

inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.



I biglietti per lo spettacolo (prodotto e organizzato da Friends & Partners) sono disponibili in prevendita

su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.