Le barche storiche spiegano le loro vele per il tradizionale raduno

Appuntamento sabato 11 luglio con "Vele al terzo", il raduno di imbarcazioni storiche si svolgerà nel porto di Rimini in Piazzale Boscovich in collaborazione con "Vele al Terzo Rimini" (in caso di mal tempo Domenica 12 luglio). L'evento inizierà alle ore 10 e terminerà alle 20 con pausa pranzo dalle 13 alle 14.

Vele al Terzo Rimini, Associazione di Promozione Sociale riminese, è parte del direttivo dell'Associazione

"Mariegola delle Vele al Terzo e delle Barche da Lavoro delle Romagne" che organizza Raduni di barche

storiche provenienti da tutti i Porti della Romagna. Il Comune di Rimini intende valorizzare questa importante tradizione facendola conoscere ai Turisti. Si è scelta questa data con lo scopo di promuovere ed incrementare l'arrivo di Turisti nella Riviera Romagnola dando un segnale di speranza e di ri...partenza delle normali attività per lasciarsi alle spalle il LockDown da Coranavirus.

"Non a caso, ma con certezza, possiamo affermare che con questa iniziativa si darà la possibilità agli operatori

turistici di proporre, ai loro ospiti, una novità nel panorama delle offerte turistiche. Nello splendido porto di Rimini le Barche Storiche con le loro "Vele al Vento"coloratissime creeranno uno scenario indimenticabile e tipico della Nostra Riviera Romagnola. Si tratta di una spettacolo unico nel suo genere dove rivivono usi e costumi tradizionali della Nostra Antica Marineria. Una Manifestazione Culturale rievocativa e rivolta ai Turisti di tutte le fasce di età che rimarranno sicuramente affascinati dalle tradizionali "Vele al Terzo" e potranno conoscere da vicino gli equipaggi sempre pronti ad ogni spiegazione".

Sarà possibile effettuare visite guidate sulle imbarcazioni all’ormeggio dove gli equipaggi racconteranno la

storia e le caratteristiche delle barche storiche della Romagna. Tutto si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti e nel rispetto del distanziamento sociale imposto dal particolare periodo. L’accesso e la visita alle imbarcazioni saranno gestiti da appositi Stewart, il percorso guidato, a senso unico, protetto da transenne, avrà al suo ingresso una esposizione di attrezzature per la pesca organizzato in collaborazione con il Museo E' Scaion. Sarà messo a disposizione dei visitatori gel sanificante per le mani e si potrà accedere alle imbarcazioni poche persone alla volta (il numero varia a seconda delle dimensioni dell’imbarcazione in modo da poter mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone), sia i visitatori che gli equipaggi avranno l’obbligo di indossare le mascherine e le imbarcazioni verranno opportunamente sanificate.