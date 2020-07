A Viserba torna il mercatino dell'artigianato e del collezionismo

A Viserba, in piazza Pascoli, martedì 7 luglio a partire dalle ore 18 torna il mercatino dell'artigianato e del collezionismo organizzato dal Comitato Turistico.

"Non è stato facile riprendere le fila delle varie manifestazioni che eravamo soliti offrire agli ospiti. - spiega il presidente del Comitato Paolo Morolli - Iniziamo con un mese di ritardo rispetto alla nostra solita tabella di marcia e per il Coronavirus abbiamo dovuto rinunciare a molti eventi. Con la ripresa del mercatino del martedì, che sarà svolto rispettando tutte le misure di sicurezza previste, vogliamo dare un segno positivo in questo periodo difficile per tutti, in attesa di arricchire, per quanto possibile, il calendario estivo. Ringraziamo sin da ora tutti gli espositori che si sono resi disponibili a dare un tocco di colore all'estate viserbese."

