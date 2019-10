Buenos Aires abbraccia la Romagna a passo di tango

Appuntamento venerdì 25 ottobre, presso il Centro Sociale e Culturale Viserba 2000, la serata danzante di tango argentino organizzata da Melina Zoccoli, Raffaello Vasini, Sara Tordi e Fulvio Giubellini grazie al supporto dei “ragazzi-soci” dell’associazione.

A partire dalle ore 22, si apriranno le danze per tutto il popolo tanguero riminese, italiano ed europeo; infatti, in occasione di questa speciale serata, saranno tanti i ballerini proveniente da tutta Italia e da diverse nazioni come la Grecia, la Svizzera e la Polonia. Ma i protagonisti della serata arriveranno da oltreoceano, si chiamano Alejandro Larenas e Marisol Morales, da Buenos Aires. Dopo tanti anni, ritornano in Romagna per un grande show che si svolgerà durante la serata della “milonga sociale”, milonga che si svolge ogni 15 giorni presso il Centro Sociale e Culturale Viserba 2000 grazie ai tantissimi tangueri, cuore di ogni serata, e ci stupiranno con il loro tango argentino, cresciuto sulla storia sociale di Buenos Aires e caratterizzato dallo studio approfondito della musica argentina. Artisti Internazionali, Alejandro Larenas e Marisol Morales sono appena rientrati dal loro Tour in Cina, Australia, Stati Uniti ed Europa, hanno scelto come loro sede europea Atene, in Grecia, dove da poco hanno inaugurato una nuova scuola. Ad accompagnare la serata danzante una doppia consolle di Dj Internazionali di Tango Argentino che ci faranno ballare fino “romper los zapatos”.