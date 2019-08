La Pro loco di Viserbella chiude gli eventi estivi con un gran finale

La Pro Loco di Viserbella organizza venerdì 30 agosto, alle 21, ai bagni Salsedine lo show di chiusura dell’estate.

Il presidente della Pro Loco di Viserbella Stefano Benaglia: “Siamo entusiasti di queste 12 settimane di animazione, sette giorni su sette, frutto dell’impegno di tantissimi operatori turistici che insieme hanno dato vita, per il quarto anno consecutivo, ad un’esperienza unica in tutto il territorio riminese. Un villaggio turistico lungo 2 chilometri, che quest’anno ha visto aderire tutte le spiagge di Viserbella eccetto due, incrementando il numero di animatori dai 10 dello scorso anno ai 15 dell’attuale staff. Un villaggio fatto da tante realtà imprenditoriali diverse ma unite dallo stesso obiettivo: rende memorabile il soggiorno a Viserbella. Abbiamo avuto un avvio difficoltoso, questo non lo possiamo nascondere, ma grazie all’ottimo lavoro del capo staff e del suo vice abbiamo portato a casa un risultato comunque importante e di qualità. Ai ragazzi dello staff, al loro capo Giuseppe Parisi e alla sua vice Alessia Rosati va il mio personale ringraziamento per aver reso la nostra estate un’avventura indimenticabile".