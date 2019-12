Luci sulla città, un tour storico-artistico sul Novecento riminese

Appuntamento il 28 dicembre in piazza Tre Martiri (sotto la torre dell’orologio) con Luci sulla città, percorso storico-artistico sul 900 riminese.

Tra le vie del centro storico è tornato a splendere uno dei monumenti-simbolo della città: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini, di cui nel 2020 ricorre il centenario della nascita. Memorie racchiuse in vecchie locandine, manifesti patinati, sontuose e modeste dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (e.g. il quartiere dipinto di San Giuliano), maestosi luoghi di soggiorno e intrattenimento mondano (il Grand Hotel), saranno al centro di questo magico percorso.

Percorso in italiano (su richiesta anche in francese)

Ore 15:00. Durata: 3,00 h. Costo: 12 € a persona (minimo 5 persone), gratuito sino a 18 anni.

Info e prenotazioni: 380.1770135 guidopolis.turismo@guidopolis.com