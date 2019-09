Drive me Home apre la stagione degli Eventi Giometti al Cineplace

Riprende la stagione degli Eventi Giometti con il primo appuntamento autunnale al Cinepalace di Riccione: sabato 28 settembre alle ore 21.00 ospiti in sala due icone della serialità italiana per la prima volta insieme in un road movie che esplora i sentimenti maschili, il regista Simone Catania e l’attore protagonista Marco D’Amore a presentare in sala il loro Drive me Home. Gli ospiti saranno presenti anche a fine proiezione per un dibattito con il pubblico presente. Drive me home segue la storia di Antonio (Vinicio Marchioni) e Agostino (Marco D’Amore), amici per la pelle che crescono insieme in un piccolo paesino siciliano incastrato tra le montagne, sognando una vita diversa, altrove.

Oggi trentenni, entrambi vivono all'estero, ma non si vedono né si sentono da anni. Quando Antonio scopre che la sua casa natia, abbandonata da molto tempo, sta per essere venduta all'asta, decide di partire per incontrare Agostino, il suo amico d'infanzia, con l'intento di coinvolgerlo per non farsi portare via quella casa alla quale sono entrambi legati. Le loro vite, però, sono cambiate profondamente. Vecchi conflitti e nuove rivelazioni li accompagnano attraverso l'Europa in un viaggio sulle ruote di un tir, alla riscoperta dei ricordi, dei segreti, dei propri sogni.

Una storia di amicizia intima e universale di due trentenni che dopo tanto viaggiare decidono di affrontare il passato dal quale sono fuggiti per ritornare alle proprie origini, verso un approdo inaspettato. Ingresso intero 9 euro - 6,70 euro ridotto

per informazioni: www.giometticinema.com