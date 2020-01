Riparte un teatro per i ragazzi con la "Zuppa di sasso"

Pronta a partire, sabato 25 gennaio alle ore 21, l’attesissima rassegna "Un teatro per i ragazzi", proposta dal Teatro di San Leo a Pietracuta, giunta quest’anno alla sua 11° edizione. A inaugurare la rassegna sarà lo spettacolo Zuppa di sasso, interpretato da Danilo Conti della compagnia Tanti Cosi Progetti che ne è anche autore con Antonella Piroli, e prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Zuppa di sasso è una fiaba che parla di superamento della diffidenza, del sospetto e della paura verso ciò o chi non si conosce a favore di un sentimento di apertura, unione e amicizia.

In questa versione teatrale della fiaba, il posto dei personaggi umani viene preso da animali che simboleggiano differenti psicologie e attitudini: un vecchio lupo, ormai non più cacciatore, poi, galline, maiali, pecore, capre, cavalli, asini, cani, portano a turno vari ingredienti e infine si ritrovano attorno ad un camino in un convivio festoso. Non è infatti tanto nella figura del protagonista, umano o animale che sia, da ricercare il significato o la morale della storia, quanto in quello che questa figura è in grado di lasciare nei personaggi che restano. Ne sono trasformati, riscoprono sentimenti di unione, amicizia, felicità, leggerezza, che avevano dimenticato, abbandonato. L'attore attraverso l'utilizzo di oggetti e maschere interpreterà i differenti personaggi e li condurrà verso la festosa cena finale.

Dopo l’appuntamento inaugurale, la rassegna proseguirà sabato 8 febbraio con lo spettacolo Pollicino non ha paura dell’orco della compagnia Fondazione Aida; sabato 29 febbraio andrà in scena Enrichetta dal ciuffo del Teatro Perdavvero; sabato 14 marzo la compagnia Madame Rebiné con la commedia circense Giro della Piazza.

Biglietti: 6 euro (prezzo unico ragazzi e adulti). Prenotazioni: presso Circolo ARCI (Viale Umberto Primo 175, Pietracuta), aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle ore 12.30 alle ore 23. I biglietti prenotati telefonicamente dovranno essere regolarizzati e ritirati il giorno stesso dello spettacolo entro le ore 20. I biglietti non ritirati verranno rimessi in vendita. La biglietteria del Teatro di Pietracuta apre, nelle sere di spettacolo, alle ore 20.

Informazioni: Ufficio Turistico di San Leo tel. 0541 926967 (numero verde 800 553 800)

e-mail: info@sanleo2000.it