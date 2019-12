Ripartono i laboratori non-scuola del Teatro delle Albe e Let’s Revolution!

Ripartono a gennaio a Santarcangelo i laboratori dedicati a ragazze e ragazzi under 18 non-scuola e Let’s Revolution! Mercoledì 11 dicembre, ore 18.30 si svolgerà l’incontro di presentazione aperto alla cittadinanza si svolgerà alla Biblioteca Comunale “A. Baldini”, per condividere alcuni pensieri sulla straordinaria esperienza di questi due percorsi artistici e formativi con gli adolescenti. Durante l’incontro verranno fornite le informazioni sui due laboratori al via a metà gennaio a Santarcangelo.

Non-scuola

Prosegue a Santarcangelo la non-scuola del Teatro delle Albe. Nata nel 1992 come pratica teatrale enti-accademica che nel tempo ha contagiato gli adolescenti di diverse periferie del pianeta, la non-scuola riparte anche quest’anno per i ragazzi della Scuola Media Franchini di Santarcangelo, sotto la guida di Michele Bandini e Anna Lisa Magnani.

Let's Revolution!

Teatro Patalò propone un lavoro di avvicinamento all’arte dell’attore, a cura di Isadora Angelini e Luca Serrani. Un percorso intenso e appassionante, rivolto ai ragazze e ragazzi tra i 14 anni e i 18 anni: lo studio della tecnica come sentiero per accedere alla propria personale e libera “voce” all’interno della creazione di una performance.