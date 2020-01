Ripartono al Teatro Villa i corsi per adulti e bambini

Ripartono dal 14 Gennaio 2020 i corsi di Teatro e danza per bambini, ragazzi e adulti a cura di Città Teatro, sotto la guida di Francesca Airaudo, Mirco Gennari e Giorgia Penzo, attori e formatori con una pluridecennale esperienza in ambito teatrale, con docenti ospiti.

I Corsi si terranno nell’accogliente sala Teatrale del Villa, a Sant’Andrea in Casale. Il progetto si inserisce nell’ambito della Piccola Stagione del Teatro Villa, sostenuta dal Comune di San Clemente e dall’Assessorato alla cultura della Regione Emilia Romagna. Ecco i corsi 2020 nel dettaglio:

Teatro Comico Corso di Teatro per giovani e adulti. Nuova giornata per il 2020: Mercoledì anziché Martedì

da Mercoledì 15 Gennaio 2020 dalle 20:30 alle 22:30. Il laboratorio condotto da Francesca Airaudo e Giorgia Penzo vedrà una parte di propedeutica teatrale finalizzata all’acquisizione delle basi dello “stare” e dell’”agire” in scena e contemporaneamente lo studio dei testi proposti e la loro esecuzione scenica, non senza l’apporto creativo dei partecipanti. Giocheremo con i caratteri e gli stereotipi ma con la consueta libertà di stravolgere e riscrivere il testo per studiare le forme del comico e della satira, con l’intento di portare in scena qualcosa di originale e scoprire come sempre qualcosa in più su di noi: noi donne, uomini, cittadini, artisti. Spettacolo Finale: 18 Aprile 2020

TeatroGiocoVilla Laboratorio teatrale per ragazzi con Mirco Gennari. Disponibilità di posti per la Fascia d’età 6-9 anni: Martedi 14 Gennaio 2020 dalle 16:30 alle 18:00 .

Fascia d’eta 10-13 anni: Mercoledi 16 Gennaio dalle 16:30 alle 18:00 : Al completo

Gli strumenti e gli stimoli propri del teatro d’attore vengono proposti sotto forma di gioco per favorire la scoperta del corpo come strumento espressivo, della propria creatività e della dimensione relazionale. Le attività proposte educano a dosare l’energia e al rispetto delle regole, stimolano l’ascolto di sé e la fantasia e lasciano affiorare il proprio mondo emotivo. Il corso prevede un saggio finale ad Aprile 2020.

Appunti di Recitazione. Un sabato al mese dalle 15.00 alle 18.30- solo su iscrizione: 25 Gennaio; 29 Febbraio; 28 Marzo; 2 Maggio 2020. Workshop incentrati sull’interpretazione, frutto sapiente di padronanza del corpo, competenza nelle emozioni, comprensione del testo; a cura di Giorgia Penzo e docenti ospiti

Laboratorio di Danza contemporanea con Marianna Romano Prima lezione di prova gratuita. Giovedì 16 gennaio dalle 20:00 alle 21:00.

Il laboratorio partirà al raggiungimento di un numero minimo di 8 partecipanti.

La Danza contemporanea è: percezione, improvvisazione, creazione, espressione. Danzatrice, performer, coreografa e insegnante di Pilates. Nata a Napoli, Marianna Romano si forma nella danza classica e poi moderna con maestri internazionali. Dal ’99 si avvicina alla danza e coreografia contemporanea lavorando e studiando in Italia e all’estero. Dal 2006 affianca all’attività artistica anche quella d’insegnante di danza contemporanea, sbarra a terra e danza creativa per bambini. È socia insegnante di danza Ida (International Dance Association), iscritta all’albo nazionale ASI con la qualifica di insegnante di danza ed istruttrice di Pilates e diplomata insegnante di Pilates matwork per la Federazione Italiana Fitness a Ravenna. Dal 2019 risiede a San Clemente (RN).

Informazioni e iscrizioni o per prenotare un colloquio personale con gli insegnanti: tel 391-3360676 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13)