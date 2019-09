Reunion Paradiso, una notte per Gianni Fabbri con i suoi storici dj

Correva l'anno 1999 e, sul colle di Covignano, ci si preparava a vivere l'ultima stagione del Paradiso targato Gianni Fabbri, lo storico patron della discoteca che aveva saputo creare un locale unico e famoso in tutto il mondo per poi cederlo definitivamente nel 2001. A distanza di 20 anni il Ghettoquarantasea di Rivabella è pronto a fare un tuffo nel passato. Rispetto al programma iniziale, l'evento non sarà venerdì, ma bensì mercoledì 4 settembre, a partire dalle 19 con cena a buffet dalle 20, con una reunion con i Dj, i pierre, i baristi e tutto il personale che animava il locale simbolo della movida notturna riminese. A salire in consolle ci saranno i miglio dj degli anni '90 che hanno legato la loro carriera al Paradiso come Gianni Morri, Max Padovani, Duke Dj, Maurizio Nari, Paolino Zanetti e Michelino.