Roberto Saviano ospite al Web Marketing Festival: il 20 giugno sul Mainstage un talk su Fake News e integrazione

A poco più di un mese dall’uscita del suo ultimo libro “In mare non esistono i Taxi”, Roberto Saviano sarà ospite del Web Marketing Festival, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale che si terrà al Palacongressi di Rimini il 20, 21 e 22 giugno.

L’intervento dello scrittore e giornalista - sotto scorta dal 2006 per le minacce ricevute dal clan camorristico dei Casalesi - è in programma sul Mainstage il 20 giugno alle ore 10:00, durante l’apertura del Festival.

In particolare, il talk di Saviano verterà sul fenomeno delle Fake News e sulla disinformazione che contamina il flusso informativo riguardante tematiche, come l’immigrazione e l’integrazione, che si collocano costantemente in cima alle agende mediatiche e generano un notevole impatto sociale.

“La lotta alla disinformazione e alle mafie, la promozione dell’integrazione, della cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione digitale e sociale sono fattori sui quali si fonda il WMF. – spiega Cosmano Lombardo, CEO e Founder Search On Media Group e Ideatore del Web Marketing Festival. “Riflettere su questi temi insieme a Roberto Saviano durante l’apertura del Festival, sarà un’occasione di confronto e di ispirazione per la costruzione di un futuro migliore. Un ringraziamento da parte di tutti noi per aver accettato il nostro invito.”

Successivamente, all’interno dello stesso panel dedicato all’Innovazione Sociale, anche l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano e Alessandro di Gregorio, vincitore del David di Donatello con il suo cortometraggio 'Frontiera': l’agenda completa degli eventi che si terranno sul Mainstage è online sul sito del Festival.