A Corte arriva Robin Hood. Famiglie a teatro!

Domenica 10 novembre 2019 alle 16.30 nella Corte Coriano Teatro la Compagnia I Guardiani dell'Oca in porterà in scena "Robin Hood nel castello di Nottingham" Nell'affascinante mondo dell’Inghilterra medievale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni, detto il "senza terra”, e del suo fedelissimo e cattivissimo Sceriffo di Nottingham. In un crescendo di emozioni i ragazzi potranno rivivere un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena. Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceriffo di Nottingham e il piccolo soldato Artur, faranno a gara per impedire o agevolare le imprese eroiche di Robin Hood. Tra fantasmini, castelli e antiche leggende, per circa un’ora, tutti potranno partecipare attivamente all’avventura fantastica di Robin. Tecnica utilizzata: Spettacolo con attori, pupazzi e sagome Fascia d’età: dai 3 anni. Durata: 55 minuti

Ingresso: €6 bambini - €7 adulti info e prenotazioni: Ufficio-Teatro: cell. 329 9461660 - tel. 0541.658667 - la prenotazione telefonica varrà fino alle 16 - nei giorni di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle ore 14.30