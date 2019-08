Rocca in musica, al via a Verucchio la seconda edizione

La Rocca Malatestiana di Verucchio si prepara per regalarvi tre date imperdibili: venerdì 23 agosto, mercoledì 28 agosto e domenica 1° settembre torna la seconda edizione di ‘Rocca in musica’.

Rocca in Musica è una rassegna artistica oscillante tra le arti musicali e quelle teatrali che avrà luogo nella meravigliosa cornice della Rocca Malatestiana. Organizzata dall’associazione Pro loco di Verucchio con il supporto dell’Amministrazione Comunale – con il sostegno della Camera di Commercio della Romagna –, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e di Romagna Acque Società delle Fonti –, ha come obiettivo comune la valorizzazione dell’arte redatta da artisti locali nati e cresciuti nel nostro borgo.

L’ edizione 2019 si articolerà in tre serate: venerdì 23 agosto alle ore 21.15 avremo ‘Alla ricerca della nota perduta’: spettacolo musicale a cura dei P.I.F.E.S – gruppo musicale verucchiese che diede luogo alla sua fondazione 10 anni fa proprio nella Bella Verucchio. Per l’occasione l’ingresso costerà € 5,00 a persona.

Mercoledì 28 agosto portatevi una coperta che noi vi daremo un cuscino. Alla Rocca si terrà una doppia rappresentazione (ore 21 e ore 22.30) di ‘Favola per grandi – io non sono sempre stato io’: spettacolo teatrale a cura di Marco Moretti, autore e attore verucchiese. A contribuire allo spettacolo ci sarà la voce di Marco Moretti, i suoni di Michele Montali e la parte tecnica sarà di Massimo Fabbri. Per l’occasione l’ingresso costerà € 8,00 a persona.

Per concludere, domenica 1° settembre avremo lo spettacolo teatrale “Racconti oltre la finestra” a cura di Marco Giulio Magnani, cantautore e attore verucchiese. È uno spettacolo originale di Teatro/Canzone con testi di fine cantautorato scritti e musicati da Marco Giulio Magnani ed arrangiati da Federico Tassani. Storie narrate e poi cantate che trattano temi sociali quali la violenza tra le mura domestiche–, la perdita familiare –, la prostituzione –, la Strage della Torre Piloti VTS di Genova –, l’eutanasia e il diritto a scegliere come morire e il rapporto speciale con il proprio padre. Lo spettacolo si terrà alle ore 21 e l’ingresso costerà € 10,00 a persona.

Per informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio IAT di Verucchio al numero 051670222 o alla mail ufficioiat@prolocoverucchio.it .