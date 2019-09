La Romagna dei libri: rassegna di incontri con autori romagnoli

Torna “La Romagna dei Libri” a Bellaria Igea Marina. La rassegna di incontri con autori ed editori romagnoli, promossa dalla biblioteca comunale Alfredo Panzini, giunta alla sua terza edizione, propone anche quest’anno un ricco carnet di eventi con l’obiettivo di raccontare genti, luoghi e tradizioni della nostra terra. Si comincia venerdì 6 settembre alle ore 18.00 con la presentazione del nuovo libro di Lara Stacchini, scrittrice bellariese con profilo e successi a livello nazionale, “Il mio cuore nel mondo”, una raccolta di poesie sospese tra l’intima confessione e le correnti liriche del ricordo e della nostalgia. In serata, a partire dalle ore 21, la biblioteca ospiterà Eraldo Baldini, lo scrittore di fama nazionale che alterna la sua attività di narratore a quella di studioso e divulgatore delle tradizioni popolari di Romagna indagate con una particolare attenzione alle loro valenze antropologiche e culturali. Al centro della conversazione il libro “I giorni del sacro e del magico”. Sabato 7, alle ore 18.00, sarà la volta di Fara Editore offrire al pubblico un “reading” polifonico, durante il quale si daranno il cambio alcuni dei suoi autori con le loro più recenti opere. Una piccola “maratona” poetico-narrativa di grande suggestione e coinvolgimento.

Domenica 8 il cartellone prevede il primo degli eventi pensati per ricordare il grande Federico Fellini: alle ore 17.30 il professor Marino Biondi, docente all’Università di Firenze, ed autore di uno studio sulla biografia e l’opera del grande cineasta riminese, e Mario Guaraldi, editore di numerosi testi di e su Federico Fellini, fra i quali ricordiamo “La mia Rimini”, dialogheranno attorno alla geniale figura di un gigante della cultura italiana e non solo.

La “Romagna dei Libri” ritornerà sabato 14 settembre con una iniziativa per i più piccoli dal titolo “Come andò che Eugenio difatti divenne musicista”, lettura musicale a cura di Fulmino Edizioni. Appuntamento, con prenotazione, alle ore 16,30 in biblioteca. A conclusione della kermesse, sabato 21 settembre alle ore 21 la biblioteca ospiterà lo spettacolo della compagnia teatrale “Korekanè” di Rimini, dedicato a Federico Fellini, dal titolo “8 sogni e ½”.