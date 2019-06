A Romagna Shopping Valley è tempo di deejay time

Romagna Shopping Valley si trasforma in palcoscenico estivo. Da segnare in calendario la serata di venerdì 28 giugno con l’evento Romagna Music Night, che porterà nell’area esterna del centro commerciale di Savignano sul Rubicone (FC) la Reunion di Deejay Time, la trasmissione in onda su Radio Deejay e M20 con i dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

A partire dalle ore 22 i quattro conduttori dello storico show radiofonico saranno i protagonisti di un evento gratuito al quale potranno partecipare più di 4.000 persone. Per gestire al meglio la partecipazione, la direzione del centro commerciale ha previsto una procedura di prenotazione via internet (tutte le info su https://romagnamusicnight.it/) che consentirà di ottenere uno speciale bracciale che darà diritto all’ingresso alla serata.

Deejay Time si terrà nell’area esterna di Romagna Shopping Valley dove verrà allestito un palco 12 metri per 10, recintato e con zona ristoro all’interno.

L’appuntamento a Romagna Shopping Valley sarà la quinta tappa del Summer Tour 2019 dello storico programma, partito lo scorso 7 giugno da Brescia e che arriverà il 22 giugno a Milano con Party Like a Deejay.

L’evento, reso possibile anche grazie al contributo del partner Marlù Gioielli, offrirà anche l’occasione di un gesto di solidarietà. I partecipanti potranno infatti sostenere la Fondazione ROMAGNA SOLIDALE O.N.L.U.S. che dal 2010 si occupa di progetti di solidarietà regionali e internazionali.