Al Cinema Tiberio il balletto “Romeo e Giulietta” da Londra

Martedì 11 al Cinema Tiberio di Rimini, in diretta dalla Royal Opera House di Londra, andrà in scena alle 20.15 il balletto Romeo e Giulietta su musiche di Prokof’ev nella versione coreografata da Kenneth MacMillan. Tra le moderne produzioni, il balletto di Kenneth MacMillan è divenuto un “classico” ispirato alla grande tragedia romantica di Shakespeare ambientata nella Verona del Sedicesimo secolo.

I ballerini del Royal Ballet, Matthew Ball e Yasmine Naghdi, interpretano i giovani amanti in un balletto che offre uno straordinario pas de deux, oltre a scene corali tra cui combattimenti mozzafiato a colpi di spada. La coreografia racconta le emozioni della sfortunata coppia, che si innamora nonostante gli ostacoli posti dalle rispettive famiglie che porteranno al tragico epilogo. Il balletto di MacMillan è stato rappresentato ormai più di 400 volte dalla sua “prima” nel 1965 ed è diventato così un caposaldo del repertorio del Royal Ballet.